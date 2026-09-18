Литовские власти разработали план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы со стороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горят сухогрузы и...
- Кровавый Нетаньях...
- Горят сухогрузы и...
Чего ждать, надо действовать на опережение и не ждать бомбёжек, ноги в руки и бегом куда указали
Вся многовековая история Восточной Европы говорит о том, что надо бежать в Россию. В 12 веке НАТО тех лет, ордена крестоносцев шли на Русь через Прибалтику. Население бежало на Русь. В годы шведской оккупации бежали в Московское государство, Первая Мировая война то же самое. Латышские стрелки - это латыши бежавшие от НАТО того времени - от АНтанты. В годы Великой Отечественной войны это проявилось очень ярко. Кто сумел уйти от немецкой оккупации выжили. Осталльные пережили страшный террор, а потом мобилизацию молодежи в части СС и гибель в боях с Красной Армией. Бежать надо в Россию и как можно дальше на восток.