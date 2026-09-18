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Несекретные материалы

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Вильнюс объяснил, куда следует бежать гражданам Литвы в случае войны с Россией

Вильнюс объяснил, куда следует бежать гражданам Литвы в случае войны с Россией

Литовские власти разработали план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы со стороны России.

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Александр Ляхов

Вся многовековая история Восточной Европы говорит о том, что надо бежать в Россию. В 12 веке НАТО тех лет, ордена крестоносцев шли на Русь через Прибалтику. Население бежало на Русь. В годы шведской оккупации бежали в Московское государство, Первая Мировая война то же самое. Латышские стрелки - это латыши бежавшие от НАТО того времени  - от АНтанты. В годы Великой Отечественной войны это проявилось очень ярко. Кто сумел уйти  от немецкой оккупации выжили. Осталльные пережили страшный террор, а потом мобилизацию молодежи в части СС и гибель в боях с Красной Армией. Бежать надо в Россию и как можно дальше на восток.