Полиция Дании заявила о приостановке следствия по "Северным потокам"

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Оснований для дальнейшего расследования взрыва на "Северных потоках" нет, сообщается в опубликованном на сайте полиции Дании в понедельник, 26 февраля заявлении.
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