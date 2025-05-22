В цельной муке нашли насекомых. Товар снимают с прилавков Израиля

В ходе проверки, проведённой Службой по контролю за пищевыми продуктами Управления здравоохранения округа Тель-Авив, в продукте «Цельнозерновая пшеничная мука из твёрдых сортов пшеницы» производства компании «Минхат hаАрец» была выявлена инсектация (наличие насекомых) .