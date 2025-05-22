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Московский комсомолец в Израиле

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В цельной муке нашли насекомых. Товар снимают с прилавков Израиля

В цельной муке нашли насекомых. Товар снимают с прилавков Израиля

В ходе проверки, проведённой Службой по контролю за пищевыми продуктами Управления здравоохранения округа Тель-Авив, в продукте «Цельнозерновая пшеничная мука из твёрдых сортов пшеницы» производства компании «Минхат hаАрец» была выявлена инсектация (наличие насекомых) .

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