Командование ССО ВСУ подтвердило потерю бойцов элитного морского спецназа у Тендровской косы, его готовили британцы

Украинская сторона подтверждает уничтожение своих спецназовцев в районе Тендровской косы. Напомним, что накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что там российскими войсками была пресечена попытка высадки десанта противника.
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