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«Ему потребовалось на семь сезонов больше». Энтони Дэвис посмеялся над рекордом Леброна Джеймса

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис после победы над «Атлантой» высказался о том, что его партнер по команде Леброн Джеймс превзошел рекорд Майкла Джордана по количеству матчей с 30+ очками.

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