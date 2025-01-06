Цветут анютины глазки и розы: как Севастополь встречает Рождество

Севастополь – особенный во всех отношениях город. Вот и на зимних каникулах здесь можно отдохнуть на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая: покружить в традиционном хороводе вокруг елочки и полюбоваться цветущими растениями.
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