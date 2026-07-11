Key Revelations From 4th Batch Of Pentagon UFO Files Authored by Jacob Burg via The Epoch Times, The Pentagon released its fourth new batch of UFO files on July 10, including a transcript from a conference that included scientists who worked on the Manhattan Project.
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