Маск поздравил Дурова с миллиардом активных пользователей Telegram в месяц

Мессенджер стал вторым по популярности в мире Владелец социальной сети X Илон Маск поздравил основателя Telegram Павла Дурова с тем, что число активных пользователей мессенджера превысило 1 миллиард в месяц.
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