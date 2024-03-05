«Свысока смотрела»: Лужина не поняла, зачем Рязанов взял в свой фильм Брыльску

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, отмечающая накануне 85-летие, в интервью aif.ru призналась, что любит картины знаменитого советского режиссера Эльдара Рязанова, однако не поняла его решение взять в свой ставший культовым фильм «Ирония судьбы или С легким паром!» (1975) польскую актрису Барбару Брыльску.