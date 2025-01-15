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Старший сын Добровольской странно вел себя на прощании с мамой

Старший сын Добровольской странно вел себя на прощании с мамой

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Евгения Добровольская СТС "Кино в деталях"Старший сын Евгении Добровольской, вопреки сообщениям о том, что он пропустил прощание с матерью, все же присутствовал на траурном мероприятии.

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