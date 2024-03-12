Детальный план: в РФ хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

В РФ хотят легализовать ремонт иностранного оборудования без оригинальных запчастей. Пока речь идет об автомобилях — сейчас такое устранение дефектов грозит российским компаниям исками со стороны иностранных правообладателей.
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