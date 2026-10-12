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Царьград

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В Долгопрудном запустят завод по переработке 90 тонн чеснока в год

В Долгопрудном запустят завод по переработке 90 тонн чеснока в год

Предприятие в Долгопрудном будет перерабатывать только отечественный озимый чеснок сорта «Добрыня» и после выхода на проектную мощность сможет выпускать до 90 тонн продукции в год, включая три тонны чёрного ферментированного чеснока.

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