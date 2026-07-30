"Учили жить по понятиям": Новые подробности убийства учёного на Урале. Предсмертные сообщения открыли страшную правду

Людмила Лобачева

Господи, потерять такого Человека с большой буквы из-за дебильных качков и их не менее дебильных детей, которых даже не научили где и как можно кататься на квадрах. Это сделано специально, чтобы показать свою звериную силу, вот только кому она нужна, если ничего хорошего не приносит ни обществу ни государству. И таких тварей у нас в стране ещё не мало, а потом вырастут их реплики не менее тварческие. Конечно пожизненно и с конфискацией, так как замахнулись на государственное и умышленно наносили вред нашей науке. Это тоже статья.