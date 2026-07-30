Царьград Фото: Коллаж Царьграда За несколько дней до смерти член-корреспондент РАН Никита Зезин, избитый отцом одного из катавшихся на квадроциклах детей, успел подать заявление в полицию и написать о бездействии правоохранителей.
"Учили жить по понятиям": Новые подробности убийства учёного на Урале. Предсмертные сообщения открыли страшную правду
Комментарии
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Татьяна Мироненко
Вся надежда на ребят, которые вернутся живыми , сильными, справедливыми
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1 м.
Людмила Лобачева
Господи, потерять такого Человека с большой буквы из-за дебильных качков и их не менее дебильных детей, которых даже не научили где и как можно кататься на квадрах. Это сделано специально, чтобы показать свою звериную силу, вот только кому она нужна, если ничего хорошего не приносит ни обществу ни государству. И таких тварей у нас в стране ещё не мало, а потом вырастут их реплики не менее тварческие. Конечно пожизненно и с конфискацией, так как замахнулись на государственное и умышленно наносили вред нашей науке. Это тоже статья.
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1 м.
Татьяна Пушкарь
Людмила Лобачева
Господи, потерять такого Человека с большой буквы из-за дебильных качков и их не менее дебильных детей, которых даже не научили где и как можно кататься на квадрах. Это сделано специально, чтобы показать свою звериную силу, вот только кому она нужна, если ничего хорошего не приносит ни обществу ни государству. И таких тварей у нас в стране ещё не мало, а потом вырастут их реплики не менее тварческие. Конечно пожизненно и с конфискацией, так как замахнулись на государственное и умышленно наносили вред нашей науке. Это тоже статья.
Да... Соболезнованте родным близким и всей РОССИИ - потеряли такого человека А особей на пожизненное их малолетних особей в дет дома и полная конфимкация
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1 м.
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