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Военная сводка от 3 апреля 2025 года! Прилеты по военной инфраструктуру ВСУ в Харькове и важному аэродрому противника!

Военная сводка от 3 апреля 2025 года! Прилеты по военной инфраструктуру ВСУ в Харькове и важному аэродрому противника!

Удары по территории Украины В подконтрольном Украине населенном пункте Дружковка наши герои смогли поразить командный пункт управления беспилотниками ВСУ.

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