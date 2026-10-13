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Новости Липецка

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Названы города с максимальными скоростями в сетях 5G

Названы города с максимальными скоростями в сетях 5G

Максимальные скорости мобильного интернета у четырех крупнейших мобильных операторов исследовали аналитики TelecomDaily.

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