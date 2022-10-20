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Никитин о победной серии «Локомотива»: «Мы стали сильнее в психологии. Может, речь после СКА была триггерной точкой, задел самолюбие ребят»

Игорь Никитин назвал причины победной серии «Локомотива». Ярославская команда обыграла московское «Динамо» (4:2) и одержала пятую победу подряд.

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