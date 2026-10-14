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Царьград

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Politico заявило о невозможности республиканцев удержать Палату США

Politico заявило о невозможности республиканцев удержать Палату США

Лидеры республиканцев в Конгрессе США считают, что контроль над Палатой представителей на выборах 3 ноября маловероятен и сосредоточены на сохранении позиций в Сенате.

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