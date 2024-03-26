ТАСС: запросивший экстренную посадку Boeing сел в Чите

Самолёт рейса Красноярск — Благовещенск совершил экстренную посадку в Чите. «Самолёт совершил благополучную посадку в Чите и в настоящее время рулит к терминалу аэропорта», — сообщили в авиационных службах ТАСС.
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