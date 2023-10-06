LiveScience: длительное головокружение при подъеме с кровати может быть опасно

Доктор Стивен Юрашек, адъюнкт-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе объяснил, что головокружение и потемнение в глазах, которое люди могут испытать при резком подъеме из лежачего положения, обусловлены быстрым снижением кровяного давления.
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