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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джулиус Рэндл набрал 39 очков и 9 подборов в победном матче с «Миннесотой»

Джулиус Рэндл набрал 39 очков и 9 подборов в победном матче с «Миннесотой»

Форвард «Никс» набрал 39 очков и 9 подборов, «Никс» победили со счетом 112:106. За 36 минут Джулиус реализовал 14 из 24 с игры и 9 из 13 с линии.

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