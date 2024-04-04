«Телекомпания ВИД представляет»: откуда взялась заставка, которая в 90-е пугала детей

В конце 1980-х годов на отечественном телевидении стали появляться новые креативные программы. Многие семьи тогда целыми вечерами смотрели программы телекомпании «ВИД», заставка которой пугала всех маленьких детей не одно десятилетие.
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