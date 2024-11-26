Из-за песни: юные спортсмены в Балашихе ставили удары на беззащитных одноклассниках

Видео "тренировки" юных представителей ММА-прайда привлекло внимание Следкома России.Вчера глава Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об избиении группой подростков двух школьников в Балашихе.
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