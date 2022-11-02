В холодном и темном Киеве готовятся отмечать победу над Россией

В Киеве политологи обсуждают, что можно будет считать победой Украины и какой будет страна после завершения конфликта Фото: © CC0, Freepik В частности, украинские эксперты отмечают, что после 24 февраля в украинском обществе «изменился консенсус».
В Киеве политологи обсуждают, что можно будет считать победой Украины и какой будет страна после завершения конфликта Фото: © CC0, Freepik В частности, украинские эксперты отмечают, что после 24 февраля в украинском обществе «изменился консенсус».
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