Заноза

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В холодном и темном Киеве готовятся отмечать победу над Россией

В холодном и темном Киеве готовятся отмечать победу над Россией

В Киеве политологи обсуждают, что можно будет считать победой Украины и какой будет страна после завершения конфликта Фото: © CC0, Freepik В частности, украинские эксперты отмечают, что после 24 февраля в украинском обществе «изменился консенсус».

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