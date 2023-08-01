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Самые популярные виды интимной пластики у мужчин

Самые популярные виды интимной пластики у мужчин

Можно ли изменить размер и форму полового органа, как проходит операция и влияет ли пластика на эрекцию? Мужская интимная пластика включает в себя большой комплекс хирургических процедур.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Была же вроде в прошлом году информация,о том что один бразильский миллионер скончался по время операции по удлинению своего полового члена?
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10 час.
l
leonid
Кто нибудь слышал об операциях по укорачиванию члена?
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4 час.

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