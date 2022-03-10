Пеп о выходе в 1/4 ЛЧ: «Соперники не становятся легче. Учусь вовремя наслаждаться моментом»

Пеп Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «горожан» высказался после ответного матча 1/8 финала со «Спортингом» (0:0, первая игра – 5:0).

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