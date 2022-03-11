Клубы РПЛ обсудят открытие дополнительного трансферного окна минимум до 18 апреля

В РПЛ могут открыть дополнительное трансферное окно. По информации «РБ Спорт», клубу РПЛ обсудят этот вопрос сегодня.

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