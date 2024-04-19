Реестр производителей изделий НХП появится в Подмосковье

Поддержку и развитие народных художественных промыслов Подмосковья обсудили в Мособлдуме. Депутаты готовятся принять закон, по которому в регионе появится специальный реестр со сведениями о производителях изделий НХП.
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