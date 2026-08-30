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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бен Сулайем о желании Сайнса-старшего возглавить ФИА: «У Карлоса не было понимания. Нужно работать 365 дней в году, ничего не получая взамен»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал потенциальную номинацию двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего на пост главы организации.

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