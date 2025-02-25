ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 19 тур РПЛ - закончилась длинная зимняя пауза в РПЛ.

Хочу всех поздравить, пусть с неторопливым, но всё же с самым настоящим наступлением долгожданной весны, по крайней мере по календарю.
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