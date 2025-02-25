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Не только о футболе

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ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 19 тур РПЛ - закончилась длинная зимняя пауза в РПЛ.

ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 19 тур РПЛ - закончилась длинная зимняя пауза в РПЛ.

Хочу всех поздравить, пусть с неторопливым, но всё же с самым настоящим наступлением долгожданной весны, по крайней мере по календарю.

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Комментарии
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Лена Мисько
Игру между Ахматом и Рубином, я смотреть скорее всего не буду, так что штанги будет считать автор прогноза )))
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22 час.
Илюха Илюха
Отчет Спорт-Экспресса в помощь.
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11 час.
КУАТ
Возобновление чемпионата после большого перерыва - ещё большая непредсказуемость и интрига, чем начало чемпионата.
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