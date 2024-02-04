Боррель: Агентства ООН не смогут работать в Газе без поддержки БАПОР

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель предупредил, что без поддержки Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) прочие агентства международной организации не смогут работать на территории сектора Газа в полной мере.