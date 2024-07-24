Покушение на русского офицера в Москве: украинский агент, выпускник ВШЭ, задержан в Турции

Лариса Козлова Пожизненное или 25 лет не напугают. Они там живут себе спокойно, ещё и права качают. Надо вернуть расстрельную статью за госизмену. Вот тогда призадумаются эти субчики - а стоит ли оно того.

И Искандер ВШЭ уже не только экономикой жизнь России паскудит...