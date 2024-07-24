На парковке жилого дома на улице Синявинской (микрорайон Новоподрезково Молжаниновского района Северного административного округа Москвы) утром взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser.
Покушение на русского офицера в Москве: украинский агент, выпускник ВШЭ, задержан в Турции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Козлова
Пожизненное или 25 лет не напугают. Они там живут себе спокойно, ещё и права качают. Надо вернуть расстрельную статью за госизмену. Вот тогда призадумаются эти субчики - а стоит ли оно того.
Ответить
8 час.
И
Искандер
ВШЭ уже не только экономикой жизнь России паскудит...
Ответить
6 час.
Владимир Никитин
Блин, сколько же можно терпеть безнаказанный терроризм (25 лет разве наказание за такие преступления)? Почему народ должен платить налоги на содержание этих нелюдей, Доказали, осудили, поставили к стенке... Другие такие больше бы думали.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии