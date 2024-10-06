МО: лейтенант Кантулаев захватил пулеметное гнездо ВСУ под обстрелами

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) РФ Рамазан Кантулаев, руководящий штурмовым подразделением в зоне специальной военной операции, сумел занять важные рубежи и удержать их, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск.
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