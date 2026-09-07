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Вход по отпечатку пальца, собственный пляж и дом для прислуги: 12 удивительных деталей усадьбы Киркорова

Вход по отпечатку пальца, собственный пляж и дом для прислуги: 12 удивительных деталей усадьбы Киркорова

У Филиппа Киркорова есть загородный дом, который сложно воспринимать просто как большой коттедж. Здесь есть собственный пляж, часовня, отдельный дом для персонала, бассейн, теннисный корт, домашний театр и даже детский городок с библиотекой, кухней и соляной пещерой.

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