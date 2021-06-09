Ипотека по программе "Господдержка 2020" в Сбере доступна по ставке от 5,55%

Ипотека по программе "Господдержка 2020" в Сбере доступна по ставке от 5,55%

В апреле прошлого года по поручению президента России Владимира Путина была запущена льготная программа ипотечного кредитования "Господдержка-2020", которая стала одной из самых востребованных у населения.

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