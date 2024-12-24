Врач назвала размер безопасной порции оливье в новогоднюю ночь

Врач Сухорукова: в новогоднюю ночь можно съесть не более 150 граммов оливье Безопасная и рекомендуемая порция салатов оливье и «селедки под шубой» в новогоднюю ночь составляет 100–150 граммов, рассказала NEWS.
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