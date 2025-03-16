В Иркутске полицейские провели профилактическое мероприятие для учащихся техникума рамках профилактической операции «Чистое поколение - 2025»

В рамках Всероссийской профилактической операции «Чистое поколение - 2025» сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно с представителем Общественного совета при городском управлении посетили Иркутский техникум авиастроения и материалообработки.
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