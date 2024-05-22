Добровольцы могут получить заверенную книжку волонтера в МФЦ «Мои документы»Для граждан, занимающихся добровольческой деятельностью, доступна новая государственная услуга «Получение сведений о личной электронной книжке волонтёра».
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