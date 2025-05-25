«Какие они жалкие…». Захарова уличила Киев в постоянном вранье

Украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле 16 мая разговаривала на русском языке, а не на английском и украинском языках, как рассказывал местным СМИ заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица.
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