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Политнавигатор

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Стармер: Наши спецы на поле боя запускают дроны вместе с ВСУ

Стармер: Наши спецы на поле боя запускают дроны вместе с ВСУ

Лондон использует боевой опыт Украины, чтобы британская дроновая индустрия стала лучшей в мире. Об этом уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер заявил на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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