Лондон использует боевой опыт Украины, чтобы британская дроновая индустрия стала лучшей в мире. Об этом уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер заявил на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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