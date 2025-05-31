Морж: единственный, кого побаивается белый медведь

Вы знали, что морж — это единственное в мире существо, способное победить белого медведя в бою? Более того, это единственный зверь Севера, что представляет для него прямую угрозу! Да-да, этот милый пухлячок с усиками смещает с ледяного трона царя Арктики.
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