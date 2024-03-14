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Закон, порядок, государство

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Подразделения ПВО Уссурийских десантников надёжно прикрывают подразделения соединения от средств воздушного нападения и разведки ВСУ

Подразделения ПВО Уссурийских десантников надёжно прикрывают подразделения соединения от средств воздушного нападения и разведки ВСУ

Для обнаружения и уничтожения воздушных целей десантники оборудовали пункты воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты воздушного противника.

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