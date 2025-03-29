Программное обеспечение вместо дорогостоящего оборудования: шведский стартап разрабатывает дрон-перехватчик Kreuger 100

Шведский стартап Nordic Air Defence разрабатывает лёгкий дрон Kreuger 100, который, как утверждается, обладает расширенными возможностями перехвата беспилотников и при этом имеет небольшую стоимость за счёт отсутствия на борту дорогостоящего оборудования.
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