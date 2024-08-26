В России вступают в силу новые правила установки дорожных камер

1 сентября впервые в стране введут единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, напомнил РИА Новости зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии