«Мы давно вышли за формат»: Москве пора пересмотреть статус СВО – Живов

Владимир Алтайцев

Нормы есть только на полигонах, где обучают стрельбе. В войне всё вооружение идёт по потребности. Видимо, наши горе-стратеги забыли про трагедию 2-й ударной армии генерала Власова, где на каждое орудие дали по 2 снаряда.Результат известен - до сей поры лежат незахороненные останки воинов.