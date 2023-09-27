Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Мы давно вышли за формат»: Москве пора пересмотреть статус СВО – Живов

«Мы давно вышли за формат»: Москве пора пересмотреть статус СВО – Живов

Политнавигатор Российскому руководству пора пересмотреть статус СВО, потому что вооружённый конфликт давно вышел за рамки нескольких бывших областей Украины.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нормы  есть только на полигонах, где обучают  стрельбе. В войне  всё  вооружение  идёт по потребности. Видимо, наши  горе-стратеги  забыли про трагедию 2-й ударной армии генерала Власова, где на каждое орудие  дали по 2 снаряда.Результат известен - до сей поры  лежат незахороненные останки  воинов.
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17 час.
М
ММ
Генералы увлеклись рисованием красных линий и забыли про реальность..
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11 час.
alik3456 Джексон
А у них свой мир - игры на планшетах , как и у депутах.
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48 мин.

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