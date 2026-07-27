Посол Украины Корнийчук допустил продолжение ударов по судам Ирана

Удары Украины по кораблям Ирана могут быть продолжены, они являются "легитимными военными целями". Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире N12, комментируя удар ВСУ по судну в Каспийском море.
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