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Газета.ру

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Посол Украины Корнийчук допустил продолжение ударов по судам Ирана

Посол Украины Корнийчук допустил продолжение ударов по судам Ирана

Удары Украины по кораблям Ирана могут быть продолжены, они являются "легитимными военными целями". Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире N12, комментируя удар ВСУ по судну в Каспийском море.

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