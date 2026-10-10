Адмирал Драгоне: НАТО не собирается блокировать Калининград

Североатлантический альянс не планирует блокировать Калининград. Об этом 10 октября заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете La Repubblica.
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