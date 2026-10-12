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Бизнес журнал. Урал

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Екатеринбургские депутаты досрочно прекратили полномочия главы Орлова

Екатеринбургские депутаты досрочно прекратили полномочия главы Орлова

За отставку мэра Екатеринбурга Алексея Орлова проголосовали все 27 присутствующих депутатов.Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий главы города Алексея Орлова.

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