Екатеринбургские депутаты досрочно прекратили полномочия главы Орлова

За отставку мэра Екатеринбурга Алексея Орлова проголосовали все 27 присутствующих депутатов.Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий главы города Алексея Орлова.
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