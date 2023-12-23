NYT: Россия перехватила инициативу на поле боя, взяв под контроль новые территории

The New York Times пишет о твёрдой позиции войск России на фронте, которые смогли перехватить инициативу на большей части поля бояПодразделения ВС России берут всё новые территории под свой контроль и укрепляют свои позиции на всём протяжении фронта.
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