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Найдено объяснение видениям и ощущениям человека на грани смерти

Найдено объяснение видениям и ощущениям человека на грани смерти

Околосмертные переживания (ОСП) — видения и ощущения, возникающие в ходе угрожающих жизни событий, после которых человек выжил, — могут быть вызваны нарушением мозгового кровотока, считает бельгийский невролог Шарлотта Марсьяль.

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