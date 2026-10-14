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Пятый канал

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«Жена сцеживается по часу»: Бондаренко объяснил переход дочери на смеси

«Жена сцеживается по часу»: Бондаренко объяснил переход дочери на смеси

Актер Станислав Бондаренко рассказал, что спустя месяц грудного вскармливания они с женой Аурелией Алехиной перевели дочь на смесь.

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